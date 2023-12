LES 6H DU STAB STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, 20 janvier 2024, Roubaix.

Cette compétition se déroulera par équipe de 3 coureurs, et cette année, c’est plus de 1 000 de lots à gagner pour récompenser chaque catégorie (+120 ans, -120 ans et mixte)

Dans la matinée, les 3H DU STAB se dérouleront pour les U15/U17 !

Programme :

Les 3h du Stab | 10H – 13H | 15€/équipe

Catégories : U15 / U17 / Mixte

2 ou 3 coureurs

Braquet : 50×16 max ou équivalent

Les 6h du Stab | 15H – 21H | 60€/équipe

Catégories : -120 ans / + de 120 ans / Mixte

3 coureurs

Braquet : libre

️ Inscriptions par mail : inscriptions@stabvelodrome.fr

