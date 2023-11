Cet évènement est passé Volley Ball – TLM vs Plessis-Robinson au STAB Vélodrome STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Volley Ball – TLM vs Plessis-Robinson au STAB Vélodrome STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, 4 novembre 2023, Roubaix. Volley Ball – TLM vs Plessis-Robinson au STAB Vélodrome Samedi 4 novembre, 19h00 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/Stabvelodrome/;https://twitter.com/Stabvelodrome;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=81d041d2-aaf4-4a35-9bae-7b062c1e22e4 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/tlmvolley »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00 Volley Ball Stab Vélodrome TLMVolley Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Adresse 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix latitude longitude 50.67894;3.205036

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/