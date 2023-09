Cet évènement est passé Journée des Association 2023 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Journée des Association 2023 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, 9 septembre 2023, Roubaix. Journée des Association 2023 Samedi 9 septembre, 10h00 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Comme chaque année, venez à la rencontre du tissu associatif roubaisien, le samedi 9 septembre, de 10h à 18h, au STAB / Parc des Sports.

Ateliers, démonstrations et animations gratuits, pour toute la famille, et une foule de renseignements utiles, comme par exemple les chèque activité. STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/Stabvelodrome/;https://twitter.com/Stabvelodrome;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=81d041d2-aaf4-4a35-9bae-7b062c1e22e4 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 9 septembre, 10h00 - 18h00
STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski
59 rue Alexandre Fleming, Roubaix
Roubaix 59100

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix