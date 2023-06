Championnats de France de l’Avenir de Cyclisme sur Piste STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Championnats de France de l’Avenir de Cyclisme sur Piste STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix, 9 juillet 2023, Roubaix. Championnats de France de l’Avenir de Cyclisme sur Piste 9 – 13 juillet STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Achetez vos billets en ligne pour pouvoir participer à l’événement Après les Championnats de France ELITE en janvier, place aux Championnats de France AVENIR ! Venez découvrir les meilleurs jeunes athlètes français en course pour aller chercher près de 30 titres de Champion de France ! STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/Stabvelodrome/;https://twitter.com/Stabvelodrome;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=81d041d2-aaf4-4a35-9bae-7b062c1e22e4 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/championnats-de-france-piste-2023-avenir »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

