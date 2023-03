La Bourse aux vélos STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Le samedi 1er avril 2023, au Stab Vélodrome, une bourse aux vélos est organisée, comprenant une brocante de matériels vélos ainsi qu'une bourse d'échanges et de cyclisme. Vous retrouverez toutes les collections anciennes sur le thème du cyclisme : photos, revues, maillots, vélos anciens, objets, affiches, miniatures, etc.

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski
59 rue Alexandre Fleming, Roubaix
Roubaix 59100

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

