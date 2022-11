Conférence Essenti’elles du 3 décembre 2022 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Conférence Essenti'elles du 3 décembre 2022 Samedi 3 décembre, 09h00 STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski

sur inscription tarif 20€

Conférence partage au Stab sur le thème de l'adolescence STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix

https://www.facebook.com/Stabvelodrome/;https://twitter.com/Stabvelodrome;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=81d041d2-aaf4-4a35-9bae-7b062c1e22e4 Notre prochaine conférence ouverte aux femmes uniquement arrive à grand pas ! Nous sommes toutes concernées de près ou de loin par le sujet de notre prochaine conférence : l’adolescence ! La conférencière, Marion Muller-Colard, nous invite à explorer l’adolescence en nous offrant une réflexion éclairante et en nous proposant des clés pour mieux comprendre ces jeunes qu’elle appelle joliment « les grandissants ». Elle nous suggère les moyens de les accompagner vers leur autonomie et leur liberté en trouvant notre juste place. Elle met en lumière la nécessité des ruptures qui les conduiront vers le monde des adultes. Parce que chacune se souvient de cette étape fondamentale de l’adolescence et que notre rôle d’éducatrice nous confronte à nous-même et à nos « grandissants », ce sujet nous concerne toutes. Vous avez pris le temps de lire ce texte, maintenant prenez encore quelques minutes de votre temps précieux pour vous inscrire et nous rejoindre. L’équipe Essenti’elles

Age minimum 25 Age maximum 99

