Sur les Ailes de Beaudelaire L’AGORA, 9 février 2024, ST XANDRE.

Sur les Ailes de Beaudelaire L’AGORA. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

CONCERT FICTIONMêlant des chansons de François Staal (le vrai) et des textes de Baudelaire lus ou chantés, ce concert-fiction est aussi le prétexte musical pour entendre et découvrir la poésie et l’esprit de Charles Baudelaire. Trois musiciens sur scène accompagnent en live le personnage principal. Lui chante et lit des textes qui construisent l’histoire, sur une musique « soft rock » (Baudelaire et son spleen ne sont-ils pas incroyablement rock ?) teintée de musique de film. Monsieur Staal raconte… « Ce soir je vais vous raconter mon histoire, celle improbable de ma rencontre avec Monsieur Baudelaire… », une nuit de transe hypnotique, où il imagine dialoguer avec une vision à la fois ange et spectre de Baudelaire.C’est un concert à la croisée des arts, des styles et des époques, avec la musique (rock et classique, chanson ou musique de film), la poésie, l’art théâtral, l’image créée par IA dérivée de Chagall ou de Hopper, et une inspiration cinématographique.Baudelaire rockeurLa volonté profonde de François Staal est de porter la magnificence de l’œuvre de Baudelaire, de casser l’idée que sa poésie serait inaccessible ou rébarbative à notre époque. Car il veut voir un rockeur en Baudelaire. Il y a tant de modernité, d’intemporalité dans cette œuvre que le plus grand nombre peut s’y retrouver, et peut-être plus encore en chansons, en spectacle. Ce spectacle est imaginé pour éveiller l’émotion avant l’intellect, passant outre les conventions, dans le plus grand respect de l’irrespect artistique. Tout public, parking, accés PMR François Staal

Votre billet est ici

L’AGORA ST XANDRE impasse des écoles Charente-Maritime

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici