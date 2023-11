Stone et Charden Junior – Note de Vie L’AGORA, 9 décembre 2023, ST XANDRE.

Stone et Charden Junior – Note de Vie L’AGORA. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

« Il y a du soleil sur la France, L’Aventura, Laisse Aller la musique, Le prix des allumettes, Made in Normandie, … ». Voici quelques titres qui vont ressurgir de vos mémoires comme si c’était hier ! Accompagnée de son fils, Baptiste, Stone reprend tous ces succès qui ont jalonné les années 70 et trusté les têtes des hit-parades. Une belle soirée nostalgique au cours de laquelle Stone et Charden junior, vous embarqueront pour un voyage musical rajeunissant et plein de bonne humeur. Annie Gautrat, plus connue sous son nom de scène de Stone, est une chanteuse et actrice française née le 31 juillet 1947 à Paris1. Avec son complice Éric Charden, elle forme au début des années 1970 un duo musical, Stone et Charden, qui connaît un important succès en France dans les années 1970 et 1980. Stone

L’AGORA ST XANDRE impasse des écoles Charente-Maritime

