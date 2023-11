Comment ? Par Madame C L’AGORA, 17 novembre 2023, ST XANDRE.

Comment ? Par Madame C L’AGORA. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Madame C., armée de son seau et de son balai, part au travail, comme tous les jours. Parce qu’il le faut, parce qu’elle est un rouage dans la société, parce que sinon, à quoi elle sert ? Mais aujourd’hui tout à l’air de partir en volvo. Aujourd’hui, en arrivant dans la salle qu’elle doit décaper, il y a des gens. Tout un tas de gens, en rang d’oignon, qui la scrutent, et ça l’énerve. Ils réfléchissent ? Mais à quoi ? Comment travailler dans ces conditions, sous le regard de l’autre, sans que tout parte en grenouille dans l’esprit de Madame C. ? Madame C. va faire ce qu’on attend d’elle : vider ses poubelles et celles des autres. Tout y passe : le jugement sur son métier, la condition des femmes, la maternité, la vieillesse, la pollution. Madame C. invite le public à la suivre dans le dédale de ses pensées et débordements. Madame C. vous emmène dans un grand huit d’émotions, la Compagnie ne fournit pas les ceintures de sécurité. A partir de 14 ans, parking, accès PMR Comment ? Par Madame C

Votre billet est ici

L’AGORA ST XANDRE impasse des écoles Charente-Maritime

10.0

EUR10.0.

