ST VINCENT DE TYROSSE Gaspar Claus POLE SUD, 25 novembre 2023, ST VINCENT DE TYROSSE. Gaspar Claus POLE SUD. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Landes Musiques Amplifiées(L-R- 23-001830/21-014403/21-014421) presente ce spectacle Fils du guitariste flamenco Pedro Soler, Gaspar Claus apprend à jouer du violoncelle dès l’âge de cinq ans. Suivant d’abord une formation classique, il décide à l’adolescence de s’engager sur une voie résolument expérimentale, ouverte à tous les possibles : classique, électro, jazz, pop… Garçon prolifique et inclassable, il est l’auteur d’une dizaine de projets enregistrés en collaboration avec d’autres artistes. Son cheminement sans frontières va l’amener à jouer avec Rone, Barbara Carlotti, Serge Teyssot-Gay ou encore Peter Von Poehl. Gaspar Claus a également écrit plusieurs musiques de films et documentaires. Sur Tancade (InFiné, 2021), Gaspar est seul avec son violoncelle de 1810. Un premier album en forme de confession intime. Un voyage hypnotique vers une île imaginaire, à partager en toute intimité à l’embarcadère. Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 05 58 41 46 61 Gaspar Claus Gaspar Claus Votre billet est ici POLE SUD ST VINCENT DE TYROSSE Voie Romaine Landes 17.0

