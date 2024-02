St Valentin noyant de tourraine Noyant-de-Touraine, mercredi 14 février 2024.

St Valentin noyant de tourraine Noyant-de-Touraine 14 et 18 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-14 19:00

Fin : 2024-02-18 23:59

Un moment magique dans notre château ! 14 et 18 février 1

noyant de tourraine noyant de touraine Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire