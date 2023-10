L’OVA reçoit l’OBFC ST SAUFLIEU ST SAUFLIEU Catégorie d’Évènement: ST SAUFLIEU L’OVA reçoit l’OBFC ST SAUFLIEU ST SAUFLIEU, 4 novembre 2023, ST SAUFLIEU. L’OVA reçoit l’OBFC Samedi 4 novembre, 18h00 ST SAUFLIEU Concert en commun avec nous amis de la batterie fanfare de Compiègne

2 ensembles musicaux différents (un orchestre d’un côté, un orchestre batterie fanfare avec des instruments naturels : clairon, trompette en mib,… de l’autre) mais un seul objectif : vous faire passer une excellente soirée en notre compagnie ST SAUFLIEU Rue de l’église , 80160 ST SAUFLIEU ST SAUFLIEU Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-04T20:00:00+01:00

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-04T20:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: ST SAUFLIEU Autres Lieu ST SAUFLIEU Adresse Rue de l'église , 80160 ST SAUFLIEU Ville ST SAUFLIEU Lieu Ville ST SAUFLIEU ST SAUFLIEU latitude longitude 49.790152;2.252836

ST SAUFLIEU ST SAUFLIEU https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st sauflieu/