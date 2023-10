Cani rando St Romain Sainte-Sigolène, 29 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Présentation de la meute de chiens de traineaux suivie d’une balade. Se laisser aider à la marche par le chien en le guidant à la voix et par des gestes. Activité originale, facile et ludique, pour les adultes et les enfants. Réservation obligatoire..

2023-10-29 14:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

St Romain

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of the sled dog pack, followed by a walk. Let yourself be guided by the dog’s voice and gestures. An original, easy and fun activity for adults and children. Reservations required.

Presentación de una jauría de perros de trineo, seguida de un paseo. Déjese guiar por la voz y los gestos del perro. Una actividad original, fácil y divertida para adultos y niños. Imprescindible reservar.

Vorstellung des Schlittenhunderudels, gefolgt von einem Spaziergang. Lassen Sie sich beim Gehen vom Hund helfen, indem Sie ihn mit Stimme und Gesten führen. Originelle, einfache und spielerische Aktivität für Erwachsene und Kinder. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron