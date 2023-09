Cani rando St Romain Sainte-Sigolène, 21 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Randonnée active en compagnie des chiens de traîneau. Muni d’une ceinture confortable, vous serez reliè au harnais du chien par une longe élastique et profiterez de sa traction. Une balade nature en complicité totale avec le chien. Sur réservation..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

St Romain

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Active tour with the sled dogs. Equipped with a comfortable belt, you will be connected to the dog’s harness by an elastic lanyard and will benefit from its traction. A nature walk in total complicity with the dog. On reservation.

Excursión activa con los perros de trineo. Con un cómodo cinturón, estará conectado al arnés del perro mediante un cordón elástico y se beneficiará de su tracción. Un paseo por la naturaleza en total complicidad con el perro. En la reserva.

Aktive Wanderung in Begleitung von Schlittenhunden. Mit einem bequemen Gürtel ausgestattet, werden Sie mit einer elastischen Leine mit dem Geschirr des Hundes verbunden und profitieren von dessen Zugkraft. Eine Naturwanderung in völliger Verbundenheit mit dem Hund. Reservierung erforderlich.

