Vanessa Fery – Simples Mortels – Tournée BIBI COMEDIA, 16 décembre 2023, ST RAPHAEL.

Vanessa Fery – Simples Mortels – Tournée BIBI COMEDIA. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 18:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

(PLATESV-R-2021-002383/86) Mercizavous Productions présente ce spectacle Imaginez des personnages atypiques, plongez-les dans un quotidien hors du commun, et vous obtenez de « Simples mortels ». Un One Woman Show avec des sketchs à l’ancienne baby ! Une institutrice de maternelle en burn-out, Un pilier de bar adepte de la philosophie de comptoir, Une quinqua cougar à la recherche du jeune étalon fougueux, Une trentenaire qui déprime à cause de son mec trop parfait. Unepetite fille qui a mangé son chien. Et bien d’autres héros du quotidien. Car n’oubliez pas que vous, toi, moi ou elle, nous ne sommes tous que de simples mortels. Réservation PMR : 09.83.87.40.32 Vanessa Ferry

Votre billet est ici

BIBI COMEDIA ST RAPHAEL 35 place Chateaudun Var

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici