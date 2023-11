Des Papillons dans l’Abat-Jour BIBI COMEDIA, 1 décembre 2023, ST RAPHAEL.

Des Papillons dans l’Abat-Jour BIBI COMEDIA. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Personnage haut en couleurs, la faconde du midi dans les veines et le regard ouvert au monde, Louise Bouriffé a « des papillons dans l’abat-jour ».Elle est un peu « fadade » comme on dit dans le midi, ça veut dire qu’elle est habitée par les fées. Les fées de l’humour, de la générosité et de l’imaginaire réunies.Entrer dans son univers déjanté, c’est poser un regard tendre et lucide sur une galerie de personnages plus truculents les uns que les autres. Sa fausse naïveté s’inspire de l’air du temps et nous invite à nous regarder entre conte humoristique et cartoon, burlesque et émotion. Louise est partout dans son élément avec un sens inné du mime et une dynamique ébouriffante. Attention ça décoiffe… Louise Bouriffe

Votre billet est ici

BIBI COMEDIA ST RAPHAEL 35 place Chateaudun Var

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici