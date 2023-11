La Révolution Positive du Vagin BIBI COMEDIA, 11 novembre 2023, ST RAPHAEL.

La Révolution Positive du Vagin BIBI COMEDIA. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 18:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Dans sa « Révolution positive du vagin », cette petite blonde sans filtre nous invite à rire et réfléchir sur la condition féminine, en nous faisant pénétrer, sans pudeur ni langue de bois, dans la vie d’une femme, d’une maman, … d’un vagin. C’est cru, très cru, c’est vrai et c’est drôle ! Un cocktail hormono-vitaminé optimiste, arrosé d’un zeste d’écologie et saupoudré de beaucoup d’amour. Ça ne vous laissera pas indifférent ! La Révolution Positive du Vagin

Votre billet est ici

BIBI COMEDIA ST RAPHAEL 35 place Chateaudun Var

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici