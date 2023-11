Rockin Gone Party 18 SALLE POLYVALENTE, 18 novembre 2023, ST RAMBERT D'ALBON.

Rockin Gone Party 18 SALLE POLYVALENTE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Association RockaRocky.com présente ; ce spectacle. Au programme : – THE COMET COMBO, groupe anglais distillant un rock’n’roll inspiré de Bill Halley – JACK BAYMOORE & THE BANDITS, groupe suédois dans un pur style rockabilly des années 50 – THE ROTTEN ROCKERS, groupe italien dans la tradition du teddy boy rock’n’roll anglais. – TILL TOM SPECIALS en provenance du Sud de la France. Ce quatuor vous transportera dans l’Ouest américain au son du hillbilly boogie, un genre musical issu du western swing et de la country music. Pour compléter le spectacle, de nombreuses voitures anciennes européennes et américaines seront au rendez-vous, de même que le soir, dans la salle, vous trouverez divers stands : disques, vêtements et bibelots style années 50…. Le tout dans la bonne humeur et l’insouciance de ces folles années ! Gratuit pour les mineurs accompagnés des parents

Votre billet est ici

SALLE POLYVALENTE ST RAMBERT D’ALBON RUE DU LEVANT Drôme

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici