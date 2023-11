Julien Granel + Miel de Montagne LA MANUFACTURE, 24 novembre 2023, ST QUENTIN.

Julien Granel + Miel de Montagne LA MANUFACTURE. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

W Spectacle (1-1116371 ; 2-1087609 ; 3-1087610) présente ce concert W SPECTACLE Groove, pop et bonne humeur, Miel de Montagne et Julien Granel vous proposent une soirée haute en couleurs. Entre joie contagieuse, et épopée musicale irrésistiblement cool, il n’y a qu’un pas… de danse ! À vous de jouer pour venir vous trémousser sur le dance floor ! Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel signe avec brio la bande-son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, un premier album solaire et envoûtant. En concert, il livre une performance scénique magnétique et détonante, sa musique délibérément cool, truffée de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel good, nous invite à vibrer tout au long de la soirée. Miel de Montagne, c’est un groove estival ultra efficace qui te donne envie de lâcher ton verre pour aller te trémousser sur la piste de danse. Une jolie surprise pleine d’ironie et d’humour absurde où Miel décrit son quotidien. Il chante la vie simple, celle qu’il mène à la campagne en compagnie de ses parents. Avec lui, chaque instant de vie peut se transformer en chanson, chaque tranche de vie peut se transformer en pop-song acidulée ou en impro électro rafraîchissante. Deux artistes à découvrir en live sur la scène de La Manufacture ! Information pratique : accès PMR N° de téléphone PMR : 03 23 62 36 77

Votre billet est ici

LA MANUFACTURE ST QUENTIN 8 RUE PAUL CODOS 2100

22.0

EUR22.0.

