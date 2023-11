Ukuleleboboys LA MANUFACTURE, 7 novembre 2023, ST QUENTIN.

Ukuleleboboys LA MANUFACTURE. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

Le terrier productions (1-1116371 ; 2-1087609 ; 3-1087610) présente ce concert LE TERRIER PRODUCTIONS Redécouvrez des morceaux cultes au son de deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et quelques effets. Caramba ! Ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, ils sont Mexicains. Sancho et Diego, mariachis de père en fils depuis des générations dégainent le ukulélé pour que mordent la poussière ceux qui se trouvent sur leur chemin. Personne ne leur résiste, ni Led Zep, ni Joe Dassin, ni Donna Summer. Qu’en sera-t-il de vous ? En complément, La Manufacture et le Conservatoire à Rayonnement Départemental vous propose une formation autour du ukulélé animée par Sancho le samedi 7 octobre à 15h (gratuit sur réservation). Information pratique : accès PMR N° de téléphone accès PMR : 03 23 62 36 77

LA MANUFACTURE ST QUENTIN 8 RUE PAUL CODOS 2100

7.0

EUR7.0.

