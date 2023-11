Accident de Parcours ESPACE CULTUREL GEORGE SAND, 5 avril 2024, ST QUENTIN FALLAVIER.

Accident de Parcours ESPACE CULTUREL GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:30 (2024-04-05 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

un duo touchant, un tete à tete impromptu ! Chaque premier dimanche du mois, depuis pres de 3 ans, le sympathique François, quadra un peu naif, va chercher Colette une amie de sa mère, pour un dejeuner en famille. Mais aujourd’hui la voiture tombe en panne. Les deux naufragés de la route vont se découvrir et dévoiler quelques secrets. Une comédie avec de la répartie et de l’humour, menée par deux comédiens en or. Accident de Parcours

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND ST QUENTIN FALLAVIER 100 rue des Marronniers Isère

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici