ST QUENTIN FALLAVIER Le Casting de ma Vie ESPACE CULTUREL GEORGE SAND, 1 mars 2024, ST QUENTIN FALLAVIER. Le Casting de ma Vie ESPACE CULTUREL GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2024-03-01 à 20:30 (2024-03-01 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Une comédie désopilante sur l’envers du décor des auditions artistiques. Comment devenir une star quand on est pas grande.. pas mince..pas jeune ! Franck compte bien se débarrasser rapidement de cette surprenante candidate, mais le sort va en décider autrement; Francine pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! Venez découvrir ce duo improbable et explosif qui vous fera mourir de rire Le Casting de ma Vie Votre billet est ici ESPACE CULTUREL GEORGE SAND ST QUENTIN FALLAVIER 100 rue des Marronniers Isère 12.0

