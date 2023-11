Sellig – Epis,Seine-Maritime,48.371964466392164,,,,,,, https://www.awin1.com/pclick.php?p=35943654203&a=1250239&m=12494,Les Voyages Extraordinaires de Naia -De Jean-Noel Godard » ESPACE CULTUREL GEORGE SAND, 21 février 2024, ST QUENTIN FALLAVIER.

Les Voyages Extraordinaires de Naia -De Jean-Noel Godard ESPACE CULTUREL GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2024-02-21 à 14:30 (2024-02-21 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

Un spectacle musical lumineux ! la petite naia agée de 7 ans rencontre dans la foret un étrange ermite : « les seules vérites sont celles que tu sens avec le corps, apprends à voir la beauté en chaque chose et tu seras heureuse » lui dit il. Ce guide bienveillant accompagnera Naia dans son ouverture de coeur. Au terme d’une quete faite de voyages, Naia découvrira dans un lieu sacré une prophétie dissimulée aux yeux du monde. Un conte iniatique melant poesie et douceur qui vous emportera au delà de l’espace et du temps. Les Voyages Extraordinaires de Naia -De Jean-Noel Godard

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND ST QUENTIN FALLAVIER 100 rue des Marronniers Isère

