Jurer C’est Pécher de Nicolas Hirgair ESPACE CULTUREL GEORGE SAND, 5 janvier 2024, ST QUENTIN FALLAVIER.

Jurer C’est Pécher de Nicolas Hirgair ESPACE CULTUREL GEORGE SAND. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 20:30 (2024-01-05 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Un cambrioleur amateur s’introduit par erreur chez Monsieur le curé. Surpris en plein méfait, il décide de se racheter et d’aider ce dernier. Et c’est là que les ennuis commencent…. Une veritable tornade qui vient chambouler le quotidien de ce petit presbytère. Dans cette comédie désopilante Nicolas et yann nous entrainent dans une grande tornade de rire. Une rencontre explosive entre deux personnalités ! Jurer C’est Pécher de Nicolas Hirgair

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND ST QUENTIN FALLAVIER 100 rue des Marronniers Isère

12.0

EUR12.0.

