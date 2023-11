Qu’est ce Qu’On Bouffe ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Catégories d’Évènement: Isère

Elle est végan, il est carnivore ! Elle est très active, il est plutot fainéant… Ils vivent en colocation et tous les opposent. Pourtant, ils sont inséparables!! Kevin organise l'anniversaire de Fleur en invitant quelques amis. La préparation du diner respectant les régimes de chacun sera le pretexte de se dire quelques vérités….. On rit de bon coeur face à cette colocation improbable. Une comédie moderne à consommer sans modération!

Qu'est ce Qu'On Bouffe
ESPACE CULTUREL GEORGE SAND, 1 décembre 2023, ST QUENTIN FALLAVIER.
Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30. Tarif : 12.0 euros.

ESPACE CULTUREL GEORGE SAND
ST QUENTIN FALLAVIER
100 rue des Marronniers
Isère

