Visite guidée de St Pol Communal Cemetery Extension St Pol Communal Cemetery Extension Saint-Pol-sur-Ternoise Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Pol-sur-Ternoise

Visite guidée de St Pol Communal Cemetery Extension St Pol Communal Cemetery Extension, 14 mai 2023, Saint-Pol-sur-Ternoise. Visite guidée de St Pol Communal Cemetery Extension Dimanche 14 mai, 14h00 St Pol Communal Cemetery Extension Entrée libre, sur inscription. Centre administratif pendant toute la durée de la guerre, la commune de Pol-sur-Ternoise fut reprise par les troupes du Commonwealth aux Français en mars 1916.

Crée en 1916, le cimetière est utilisé pour les besoins de l’hôpital stationnaire n°12, installé sur l’ancien hippodrome, rue de Canteraine, à la sortie de la ville du 1er juin 1916 au 1er juin 1919. L’extension a été créée à côté du « Cimetière Thuillier » (qui a plus de 500 ans) par la dixième armée française, et en mars 1916-avril 1918, la parcelle britannique a été ajoutée dans le quartier sud-ouest.

Conçu pour les besoins des hôpital et honorer la mémoire de ceux qui n’ont pu guérir, ce cimetière, chargé en émotions, est sublimé par l’architecture et l’horticulture.

Pour mieux comprendre l’histoire de ce haut-lieu du souvenir du Ternois et rencontrer un membre du personnel de La Commonwealth War Graves Commission en charge de son entretien, nous vous invitons à participer à la visite guidée organisée le dimanche 14 mai, à 14h. St Pol Communal Cemetery Extension 50.381611, 2.343466 Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « visitcwgc@cwgc.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 21 52 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T15:30:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T15:30:00+02:00 CWGC

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Pol-sur-Ternoise Autres Lieu St Pol Communal Cemetery Extension Adresse 50.381611, 2.343466 Ville Saint-Pol-sur-Ternoise Departement Pas-de-Calais Lieu Ville St Pol Communal Cemetery Extension Saint-Pol-sur-Ternoise

St Pol Communal Cemetery Extension Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-sur-ternoise/

Visite guidée de St Pol Communal Cemetery Extension St Pol Communal Cemetery Extension 2023-05-14 was last modified: by Visite guidée de St Pol Communal Cemetery Extension St Pol Communal Cemetery Extension St Pol Communal Cemetery Extension 14 mai 2023 SAINT POL SUR TERNOISE St Pol Communal Cemetery Extension Saint-Pol-sur-Ternoise

Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais