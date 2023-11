The Swing Ladies + 2 ELDORADO ST PIERRE D’OLERON Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

ST PIERRE D'OLERON The Swing Ladies + 2 ELDORADO ST PIERRE D’OLERON, 1 décembre 2023, ST PIERRE D'OLERON. The Swing Ladies + 2 ELDORADO ST PIERRE D’OLERON. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Gratuit pour les moins de 16 an(s) Le Hot Club de Marennes Oléron a concocté un dernier concert pour l’année 2023 absolument exceptionnel. Les quatre artistes qui vont prendre place sur la scène de la salle Pierre BERGE forment un quartet international, issu de quatre pays différents et de trois continents différents… Jugez-en. La première lady sera la charmante et brillante pianiste Stephanie Trick venue tout droit de son Saint-Louis natal (Missouri). A ses côtés, jouant de la contrebasse, la non moins charmante Nicki Parrott qui, elle, nous vient de Newcastle, mais Newcastle en Australie. Pour accompagner ces dames, deux garçons tout aussi agréables. D’abord, Paolo Alderighi que l’on a déjà apprécié à Oléron en compagnie de Stéphanie ; il joue merveilleusement bien du piano lui aussi. Enfin, venu d’Allemagne, Engelbert Wrobel, le seul souffleur du groupe puisqu’il pratique avec beaucoup de talent le saxophone ténor. Quatre jeunesses et quatre talents avec le swing pour bagage. Vous ne voudrez pas manquer ce concert totalement inédit, avec des artistes accordant à Oléron l’une de leurs rares prestations en France. Votre billet est ici ELDORADO ST PIERRE D’OLERON ST PIERRE D’OLERON 3, rue de la République Charente-Maritime 21.8

Détails
Catégories d'Évènement: Charente-Maritime, ST PIERRE D'OLERON
Lieu ELDORADO ST PIERRE D'OLERON
Adresse 3, rue de la République
Ville ST PIERRE D'OLERON

