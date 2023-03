Initiation pêche aux leurres St Philbert Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Initiation pêche aux leurres St Philbert, 13 mai 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Initiation pêche aux leurres Samedi 13 mai, 09h00 St Philbert 6 €, sur inscription Venez vous initier à la traque des carnassiers de nos eaux. Matériel, leurres et stratégies pour bien aborder ces techniques. Connaissance des espèces et de leur mode de vie.

Séances encadrées par un moniteur guide de pêche diplômé.

Prêt de matériel inclus.

Retrouvez toutes nos dates : https://www.federationpeche44.fr/animations-et-stages-decouverte-de-la-peche-inscrivez-vous-2/

