St Patrick’s Festival Centre Culturel Irlandais, 10 mars 2022, Paris.

St Patrick’s Festival

du jeudi 10 mars au dimanche 20 mars à Centre Culturel Irlandais

En cette année anniversaire, notre festival Saint-Patrick voit encore plus grand ! Du 10 au 20 mars, l’émeraude est de rigueur et la musique traditionnelle tout particulièrement à l’honneur avec pas moins de quatre fabuleux concerts. Habillez-vous d’une touche de vert et venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors de deux dimanches festifs qui raviront petits et grands dans la cour du CCI ! Le 12 mars est l’occasion d’accueillir Panti, Queen of Ireland, ainsi que Richard Kearney, Sean Binder et Catriona Crowe, tous les quatre partagent leurs aspirations pour le futur de l’Irlande. Ne tardez pas à prendre vos places ! **Jeudi 10 mars à 20h** : [Arracht](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/arracht) (film au cinéma Les 3 Luxembourg) – billets en vente sur place **Vendredi 11 mars à 19h** : [Kíla](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/kila-3) (concert familial) **Vendredi 11 mars à 21h** : [Kíla](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/kila-4) (concert debout) **Samedi 12 mars à 19h30** : [Soirée 2022 Congress for Ireland](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/soiree-2022-congress) (La situation de la nation vue par quatre penseurs et activistes irlandais de renom) **Mercredi 16 mars à 19h** : [Master Class avec Inni-K](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/master-class-avec-inni-k) (chant traditionnel sean-nos) **Jeudi 17 mars à 19h30** : [Chapel Sessions avec Inni-K](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/inni-k) **Vendredi 18 mars à 19h30** : [Gaulín avec Inni-K](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/gaul%C3%ADn-avec-inni-k) **Samedi 19 mars à 19h30** : [Chapel Sessions avec Altan](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/altan-1) **Dimanche 20 mars de 13h à 16h30** : [St Patrick’s Family Day](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-family-day-2) (spectacle burlesque avec Ballet Poulet et mini-concert du groupe Navá) – pas de réservations **Dimanche 20 mars à 19h30** : [Navá](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/nava) (concert) Sautez également sur l’occasion pour découvrir nos deux expositions qui célèbrent deux centenaires irlandais importants. Tous les jours de 14h à 18h et jusqu’à 20h le mercredi 16 mars : A Nation Under the Influence: Ireland at 100 et, dans la cour, Following Ulysses

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:00:00;2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T20:00:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:00:00;2022-03-12T19:30:00 2022-03-12T21:00:00;2022-03-16T19:00:00 2022-03-16T20:00:00;2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T21:00:00;2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T21:00:00;2022-03-19T19:30:00 2022-03-19T21:00:00;2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T16:30:00;2022-03-20T19:30:00 2022-03-20T21:00:00