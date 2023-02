St Patrick’s Family Day Centre Culturel Irlandais, 18 mars 2023, Paris.

Le samedi 18 mars 2023

de 12h30 à 16h30

. gratuit

Entrée libre (dans la cour)

Captain Cormac revient en cette Saint-Patrick pour régaler petits et grands de ses numéros acrobatiques et autres clowneries délirantes.

Vous aviez aimé les loufoques Lords of Strut ? Une moitié du duo, Cormac Mohally – alias Captain Cormac – revient en cette Saint-Patrick pour régaler petits et grands de ses numéros acrobatiques et autres clowneries délirantes. Il sera littéralement impossible de résister à la joyeuse folie de ce cracheur de feu-jongleur-diaboliste de classe internationale. Alors préparez-vous à vous tordre de rire…

Outre les performances de Captain Cormac, des concerts de FourWinds et John Spillane, projections de courts métrages, ateliers de maquillage et coloriage seront proposés tout au long de cette après-midi de fête. Aussi n’oubliez pas votre touche de vert !

Programme

12h30 : ouverture des portes

13h : Mini-concert de FourWinds

14h : Performance de Captain Cormac

15h : Concert de John Spillane et les invités du nouvel album Berceuses et comptines d’Irlande, lancé par Didier Jeunesse et la CCI (en vente à la Médiathèque)

16h : Performance de Captain Cormac

Restauration sur place assurée par les foodtrucks Burger Boss (burgers) et Korrigans (galettes et crêpes) dès 12h30

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-family-day-3 https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-family-day-3

Damien Boisson-Berçu