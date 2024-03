St Patrick’s Family Day Centre Culturel Irlandais Paris, dimanche 17 mars 2024.

St Patrick’s Family Day Ce dimanche, revêtez vos plus beaux habits verts et venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors d’une nouvelle après-midi familiale et festive. Dimanche 17 mars, 13h00 Centre Culturel Irlandais Entrée libre (dans la cour)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T13:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T13:00:00+01:00 – 2024-03-17T17:00:00+01:00

Au programme :

13h : concert du trio traditionnel The Weaving

14h : spectacle musical par l’auteur et chanteur Tadhg Mac Dhonnagáin

15h : contes et légendes pour enfants par le fabuleux storyteller Niall de Búrca

16h : initiation en musique à la langue irlandaise par notre professeur (et musicien !) William Howard

Sans oublier : performances de hip-hop et breakdance par Tobi Balogun, ateliers de maquillage et coloriage… De quoi réjouir tous les goûts et tous les âges !

Niall de Búrca sera en outre de retour à 18h30 pour cette fois-ci régaler les adultes de ses histoires aussi fantasques que fantastiques.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ https://twitter.com/cc_irlandais;https://www.facebook.com/ccirlandais/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-family-day-4 »}] Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d’artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu’à 20h)