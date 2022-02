St Patrick’s Family Day Centre Culturel Irlandais, 20 mars 2022, Paris.

St Patrick’s Family Day

Centre Culturel Irlandais, le dimanche 20 mars à 13:00

Petits et grands, habillez-vous d’une touche de vert pour nous rejoindre dans la grande cour du CCI ! Un spectacle déjanté “Ballet Poulet” sera présenté deux fois dans l’après-midi (13h30 et 15h30), ainsi qu’un concert de musique traditionnelle irlandaise donné par Navá. Green Goose Bar and Restaurant vous régalera avec son ‘Irish stew’ et d’autres mets irlandais et le foodtruck Korrigans apportera une touche bretonne avec galettes et crêpes. Pour les jeunes amoureux de la fête, une maquilleuse sera sur place pour égayer les visages à l’irlandaise ! ### Ballet Poulet Retrouvez les à **13h30** et **15h30** dans la cour du CCI ! En partenariat avec **Fanzini Productions** Interprété par **Con Horgan** et **Kim Mc Cafferty** Elle aime danser et prépare un ballet poétique et grâcieux. Il affectionne les poulets et mitonne un joyeux bazar. Casse-noisettes contre casse-noix, tutu contre postiche, qui gagnera cette bataille déjantée ? Entre danse, numéros acrobatiques et autres clowneries, ce spectacle hilarant régalera tous les âges. Il vous sera littéralement impossible de résister à la joyeuse folie de ce duo d’idiots de niveau olympique ! ### Navá A **14h15** dans la chapelle du CCI ! Navá se produira également ce 20 mars à 14h15 dans la chapelle du CCI à l’occasion de la St Patrick’s Family Day (entrée libre dans la limite des places disponibles) ! Décrits comme des « pionniers sur la scène mondiale » (Irish Music Magazine), les quatre membres du groupe Navá explorent depuis leur formation en 2016 les liens entre les traditions musicales ancestrales d’Irlande et d’Iran. Aux frères Coohe – Shahab au santour et Shayan aux percussions et au târ – se joignent deux musiciens folk et bluegrass, Niall Hughes, bassiste des plus créatifs et polyvalents, et le tout aussi estimé joueur de banjo Paddy Keenan.

Entrée libre (dans la cour)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T16:30:00