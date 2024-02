St Patrick’s Family Day au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 13h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre (dans la cour)

Revêtez vos plus beaux habits verts et venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors d’une nouvelle après-midi familiale et festive !

Au programme :

13h : concert du trio traditionnel The Weaving

14h : spectacle musical par l’auteur et chanteur Tadhg Mac Dhonnagáin

15h : contes et légendes pour enfants par le fabuleux storyteller Niall de Búrca

16h : initiation en musique à la langue irlandaise par notre professeur (et musicien !) William Howard

Sans oublier : performances de hip-hop et breakdance par Tobi Balogun, ateliers de maquillage et coloriage… De quoi réjouir tous les goûts et tous les âges !

Niall de Búrca sera en outre de retour à 18h30 pour cette fois-ci régaler les adultes de ses histoires aussi fantasques que fantastiques.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-family-day-4 https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/st-patricks-family-day-4

CCI