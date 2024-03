ST PATRICK’S DAY La Forge d’Adrien Sillars, samedi 16 mars 2024.

ST PATRICK’S DAY + SESSIONS IRLANDAISES Samedi 16 mars, 19h00 La Forge d’Adrien Participation libre

La forge fête la Saint-Patrick en compagnie des « Sessions Irlandaises ».

On dit que la musique est la langue universelle de l’humanité. Ici, à La Forge d’Adrien, la musique traditionnelle irlandaises sera un festival de sons et de récits qui ne s’arrêtera jamais. Il ne s’agit pas seulement de musique, mais de l’ambiance musicale chaleureuse et accueillante et de danse endiablé !!!

La Forge d'Adrien 1 rue des forges 86320 SILLARS Sillars 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine laforgedadrien@gmail.com