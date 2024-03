ST PATRICK’S DAY LÁ FHÉILE PÁDRAIG HALLE AUX MARCHANDS Rieumes, samedi 23 mars 2024.

ST PATRICK’S DAY LÁ FHÉILE PÁDRAIG HALLE AUX MARCHANDS Rieumes Haute-Garonne

« Lá fhéile Pádraig » en Irlandais ! est une fête populaire, qui permet aux irlandais de célébrer

leur Histoire et leur culture. Celle-ci se déroule le 17 mars de chaque année.

Rieumes est un village en zone rurale avec peu d’offre culturelle en matière de spectacles

vivants en faveur de la population locale. Cette soirée que propose L’arScène est une

réelle volonté de faire découvrir la culture irlandaise, et initier les personnes, dans un esprit

de fête comme à Dublin.

Le projet est initié par des personnes passionnées de musique et voulant partager cette

passion avec le plus grand nombre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie larscene.asso@gmail.com

L’événement ST PATRICK’S DAY LÁ FHÉILE PÁDRAIG Rieumes a été mis à jour le 2024-03-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE