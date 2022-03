St Patrick’s Day Fête Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Initiation à la danse Irlandaise à 17h30 avec le groupe”The Spoods”.

18h lancement du Salcetum “Brewing Project” : dégustation de bière artisanale saussétoise, suivi d’un concert avec le groupe Ogham sur le môle du port. Fête Irlandaise de la Saint-Patrick. tourisme@saussetlespins.fr +33 4 42 45 60 65 Initiation à la danse Irlandaise à 17h30 avec le groupe”The Spoods”.

