St-Patrick SURFNIGHT Le Vivier des Etocs, 17 mars 2023, Penmarch

2023-03-17 – 2023-03-17

Le Vivier des Etocs 21 rue Victor Hugo

Penmarch

Finistère Quoi de mieux qu’une soirée irlandaise pour la St-Patrick.

“J’irais dormir chez les celtes” (55min – Robin Aussenac ) en avant-première au Vivier des Etocs.

Pour cette nouvelle saison, les surfeurs bretons vous proposent un surf-trip atypique et authentique, sur les côtes irlandaises entre copains .

On accueillera ce soir là, lors de la projection 2 groupes LIVE locaux, Ferry’s Light à 19h30 et La Margoulinerie vers 22H.

De quoi trinquer à la St Patrick avec les surfeurs Bretons, Gaspard Larsonneur , Ian Fontaine, Maëlys Jouault ,Titouan Canevet, Théo Juliette, Gabriel Abiven et Louka Tirilly .

