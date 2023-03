St Patrick Salle Polyvalente Rully Rully Catégories d’Évènement: Rully

St Patrick Place du Champ de Foire Salle Polyvalente Rully Saône-et-Loire

2023-03-18 19:00:00 – 2023-03-18 01:00:00

Salle Polyvalente Place du Champ de Foire

Rully

Saône-et-Loire Rully 3 EUR L’association Bouge A Rully vous invite à venir fêter la 3ème grande St Patrick à Rully le samedi 18 mars 2023 de 19h à 1h.

Ambiance Pub, et concert exceptionnel avec le groupe THE FRENCH TOUCH NZ qui viendra mettre le feu pour la deuxième année consécutive !

Restauration sur place avec 2 food trucks : The foodies (burgers) et Epâte en Bourgogne (pâtes artisanales bio).

Buvette : fête de la bière, multiples variétés !

Entrée 3€, gratuit moins de 16 ans.

Venez nombreux, ambiance garantie ! bouge.a.rully@gmail.com Salle Polyvalente Place du Champ de Foire Rully

