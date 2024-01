ST PATRICK Laval-sur-Vologne, samedi 16 mars 2024.

ST PATRICK Laval-sur-Vologne Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Venez fêter la Saint-Patrick au manoir, où le traditionnel rencontre le cauchemardesque. Cette année, notre soirée thématique explore l’horreur celtique avec un leprechaun déformé à la recherche de ses pièces d’or maudites. Êtes-vous prêts à défier les mystères sombres de l’Irlande et à vivre une nuit mémorable où la terreur et la tradition se mêlent dans une danse macabre?

Vous entrerez au Manoir par groupe de 4 à 5 participants.

Vous devrez retrouver les monstres qui ont osé dérober le trésor de Leprechaun, leur reprendre le butin et le remettre dans le chaudron !

Par contre, méfiez-vous… Rendre le trésor à Leprechaun ne le rendra pas plus sympathique… Mais vous permettra de ressortir sain et sauf !Adultes

35 EUR.

373 RUE MAURICE MOUGEOT

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



