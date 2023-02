ST PATRICK : DUO MCIVER/SAUGNIERE 2EME PARTIE CELT NOZ LE CUBE, 17 mars 2023, VILLENAVE D ORNON.

ST PATRICK : DUO MCIVER/SAUGNIERE 2EME PARTIE CELT NOZ LE CUBE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Joanne McIver a grandi sur l’île d’Arran, au Sud-Ouest de l’Écosse. Elle compose, joue de la cornemuse et des flûtes irlandaises. Son exceptionnel grain de voix magnifie la musique de son île qu’elle porte bien au-delà de ses frontières. Christophe Saunière, harpiste virtuose, a joué dans les principales formations symphoniques françaises et européennes.Médaille d’or de harpe et de musique de chambre, harpiste solo au « Royal Scottish National Orchestra », il a fait des tournées dans le monde entier. Ils nous invitent à la découverte des îles au large de l’Ecosse.Epopée musicale, imprégnée de contes celtes, terres battues par le vent et les vagues, magie tellurique et maritime: ces mélodies sont vibrantes de poésie insulaire. Un voyage authentique, une émotion rare!2ème partie : CELT NOZ avec le CEILI BAND, le BAGAD PORZH AL LOAR et un groupe Celtique des ASTURIES (Espagne) Christophe Saunière, Joanne McIver Christophe Saunière, Joanne McIver

LE CUBE VILLENAVE D ORNON CHEMIN DE CADAUJAC Gironde

