St-Patrick au Caps à La Ciotat Le Caps,La Ciotat (13), 18 mars 2022, .

St-Patrick au Caps à La Ciotat

Le Caps, La Ciotat (13), le vendredi 18 mars à 20:30

Salut tout le monde, C’est officiel, aprés 2 ans d’attentes, nous allons enfin pouvoir animer la soirée St-Patrick. Venez danser et boire des bières avec les Gouëlands et fêter avec nous la St-patrick au Caps à La Ciotat. Ce sera l’occasion de partager et déguster des bières artisanales. 6 bières pressions qui changent tous les jours.30 bières bouteilles qui changent à chaque fin de stock et déguster des accompagnements. Bref, venez decouvrir quelques nouveaux morceaux travaillé pour l’occasion et fêter la St-Patrick version bretonne avec nous :) *source : événement [St-Patrick au Caps à La Ciotat](https://agendatrad.org/e/35707) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Libre et consciente

avec Les Gouëlands

Le Caps,La Ciotat (13) 29, Quai François Mitterrand Le Caps, 13600 La Ciotat, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T00:30:00