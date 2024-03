St Patrick a Sars Poteries avec Little Irish Fancy 9, Rue Jean Jaurès, Sars-Poteries (59) Sars-Poteries, samedi 16 mars 2024.

Venez fêter la saint Patrick à Sars Poteries avec Little Irish Fancy !

Ambiance irlandaise garantie avec le duo de musiques irlandaises « Little Irish Fancy » pour vous servir !

https://youtu.be/uITTwR9aKGc

Au son de l’accordéon, de la guitare des flûtes et du banjo ce duo vous emmènera de Dublin au lac du Connemara au fil des jigs, hornpipes et autres polkas et réinventent librement une musique teintée d’irish sessions de pubs et de ceilidh bands.

entrée libre à partir de 20h00 pour celles et ceux qui ne souhaitent pas manger sur place

ATTENTION : Dernier délai pour réserver vos repas ce mercredi 13 marsSoit par SMS au 06.71.17.47.50 en indiquant nom,prénom et nombres de repas adulte et enfant voulus Soit en vous rendant en mairie où vous pourrez remplir les bons de participation.On compte sur vous ! N’hésitez pas à partager

