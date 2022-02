St Patrick à Mougins Mougins village Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Venez célébrer la St Patrick au village de Mougins le 17 mars de 18h à minuit. Pub à ciel ouvert avec notre partenaire Riviera Beer – Les Brasseurs de l’Estérel avec live music. **Au programme:** 18h00 > 20h30 : _MIR – Musique Traditionnelle Irlandaise_ 21h00 > 00h00 : _XY – Pop, Rock_ Vous vous appelez Patrick ou Patricia ? Alors venez nous rejoindre, une bière* vous sera offerte sur présentation d’un justificatif d’identité ! Restauration sur place. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Entrée libre, parkings gratuits, manifestation soumise au Pass Vaccinal

