2023-03-18

Peyroux

Beaumontois en Périgord

Dordogne Beaumontois en Périgord La ferme l’Effrontée organise la St Patricia le samedi 18 mars à partir de 18h30 à Beaumont-du-Périgord.

Nous vous invitons à venir passer une bonne soirée avec : 3 bières à la pression, l’ambiance musicale Irlandaise et 1 bière offerte aux Patricia et aux Patrick !! Plat sur réservation : Mijoté de veau fermier à la bière et au pain d’épices (10€).

+33 6 61 63 81 29

