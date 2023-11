Matin Brun – Cie Demain Existe ALTIGONE, 15 mars 2024, ST ORENS DE GAMEVILLE.

Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 2-L-R-2020-11262 / 3-L-R-2020-11258) présente ce concert Cie demain existe Charlie et Tom vivent dans une époque trouble. L’État Brun, au pouvoir depuis peu de temps, impose une nouvelle loi : « nul ne doit posséder de chat non brun », puis cela s’applique aux chiens. Charlie et Tom, concernés, acceptent docilement ces nouvelles règles : ils veulent être de bons citoyens, « ne pas avoir de problèmes ». De ?l en aiguille et presque imperceptiblement, l’État Brun durcit ses exigences. Les deux jeunes gens, ballotés entre une société de plus en plus tyrannique et leur aspiration naturelle à croquer la vie, vont-ils commencer à s’alarmer ? Après le succès de « La Belle lisse poire du Prince de Motordu » destiné aux maternelles et élémentaires, la compagnie Demain Existe propose une adaptation très actuelle et festive de ce texte sur le totalitarisme et la citoyenneté, destiné aux collèges et lycées. D’après le texte de Franck Pavloff, Ed. Cheyne Pauline Marey-Semper, assistée de Clémentine Moser, adaptation du texte & mise en scène Avec : Jules Cellier, François Chary ou Logann Antuofermo, Manon Simier Diane Mottis & Julien Puginier, scénographie & décor Édouard Demanche, musique Production Compagnie Demain Existe Coproduction Théâtre Madeleine Renaud, Ville de Taverny (95) Théâtre Dès 12 ans Durée : 1h10Tarif Réduit : enfant de moins de 12 ans, étudiant, adhérent, demandeur d’emploi Compagnie Demain existe

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

22.0

EUR22.0.

