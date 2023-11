Festival Partances 20ème Edition – Images, Voyages, Aventure ALTIGONE, 10 mars 2024, ST ORENS DE GAMEVILLE.

Festival Partances 20ème Edition – Images, Voyages, Aventure ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2024-03-10 à 14:30 (2024-03-08 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 2-L-R-2020-11262 / 3-L-R-2020-11258) présente ce festival « Cette année marque la 20ème édition du Festival Partances, l’événement toulousain incontournable pour tous les amoureux d’aventure et de voyages ! Durant cette édition anniversaire, Partances promet encore de surprendre et d’émerveiller ses spectateurs. Films captivants, ouverture sur le monde, rencontre et échanges avec des aventuriers hors pair, venez vivre ces journées et repartez plein d’énergie, de rêves et de projets ! » Patricia Ondina-Abrial, Directrice du Festival Partances Durée d’une séance : 3hTarif Réduit : enfant de moins de 12 ans, étudiant, adhérent, demandeur d’emploi FESTIVAL PARTANCES

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

