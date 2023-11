Maestrissimo – PaGAGnini 2 ALTIGONE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

St Orens De Gameville Maestrissimo – PaGAGnini 2 ALTIGONE, 9 février 2024, ST ORENS DE GAMEVILLE. Maestrissimo – PaGAGnini 2 ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros. ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 2-L-R-2020-11262 / 3-L-R-2020-11258) & La Cie YLLANA présentent ce concert PaGAGnini 2 Après 12 ans de tournée mondiale ininterrompue, Pagagnini cède sa place à Pagagnini 2. Le quatuor continue d’oser le mélange des genres et réinvente la façon de concevoir la musique classique en la fusionnant avec d’autres styles musicaux. À travers la musique de quatre grands musiciens, Pagagnini 2 passe en revue certains moments de fusion de musique classique avec d’autres styles de musique, créant une variété de concerts amusante et surprenante. Toujours dans un esprit déjanté, ce spectacle familial ravira les fans de musique classique, rock, ou encore de musique pop. Un spectacle hilarant pour tout public interprété avec brio par un quatuor inégalable ! Yllana, conception, création & direction David Ottone & Juan Ramos, direction artistique Avec : Eduardo Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet & Jorge Guillén Humour musical Durée : 1h20Tarif Réduit : enfant de moins de 12 ans, étudiant, adhérent, demandeur d’emploi Cie Yllana Votre billet est ici ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne 39.6

EUR39.6. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, St Orens De Gameville Autres Lieu ALTIGONE Adresse PLACE JEAN BELLIÈRES Ville ST ORENS DE GAMEVILLE Departement Haute-Garonne Lieu Ville ALTIGONE latitude longitude 43.55324682674078;1.529766408994327

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-orens-de-gameville/