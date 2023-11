Don Quichotte – Grand Ballet de Kiev ALTIGONE, 6 février 2024, ST ORENS DE GAMEVILLE.

Don Quichotte – Grand Ballet de Kiev ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2024-02-06 à 20:30 (2024-01-16 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

(2-1081970 / 3-1081971) NP PRODUCTIONS présente ce spectacle Dans le monde entier, on admire la maîtrise des artistes du Ballet de Kiev.Représenté pour la première fois au Théâtre Bolchoï de Moscou le 14 décembre 1869, inspiré du roman de Cervantès, Don Quichotte est l’une des oeuvres les plus prestigieuses de l’histoire de la danse classique. Interprété par les plus grandes stars de ballet, c’est l’un des sommets dans l’art de la danse. Le ballet mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Quiterie (Kitri) et du barbier Basile à l’odyssée du «chevalier à la triste figure». Don Quichotte, un vieux chevalier excentrique obsédé par l’idéal de la chevalerie, est hanté par la vision d’un amour utopique, Dulcinée. Avec Don Quichotte, nous sommes dans l’âge d’or du ballet russe classique. Quant au Grand Ballet de Kiev, ses solistes se produisent avec succès sur les meilleures scènes : celles du Bolchoï, de la Scala, du Grand Opéra de Paris, du Metropolitan Opéra. Dans le monde entier, on admire la maîtrise des artistes du Ballet de Kiev.Ballet de Léon Minkus Direction Alexandre Stoyanov Chorégraphie : M. Petipa & V. Kovtoun 24 artistes sur scèneGrand ballet classiqueDurée : 1h40Tarif réduit : +65ans, demandeur d’emploi, Adhérents, jeune de moins de 20 ansGRATUIT pour les moins de 5 ansRéservation PMR : 0556546987 Grand Ballet de Kiev

Votre billet est ici

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici