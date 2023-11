L’Avare – Cie Théâtrale de L’Esquisse ALTIGONE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Avare – Cie Théâtrale de L'Esquisse

Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:30. Tarif : 22.0 euros.

« L'Avare » est une comédie, une farce même à bien des égards. Mais une comédie nourrie par un véritable drame. Harpagon est frappé d'une maladie incurable : l'avarice ! Plus qu'une maladie, il s'agit d'une addiction, faisant de lui un vampire pour de son entourage. Un vampire qui se nourrit du bien d'autrui pour survivre jusqu'à tout sacrifier pour assouvir sa soif de possession. L'intrigue part de ce drame humain et des conséquences sur son entourage, le traitement artistique en fait une comédie.

Mise en scène Jérôme Jalabert
Durée: 2h
Tarif Réduit : enfant de moins de 12 ans, étudiant, adhérent, demandeur d'emploi

ALTIGONE
ST ORENS DE GAMEVILLE
PLACE JEAN BELLIÈRES

