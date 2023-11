La Dompteuse de Bulles ALTIGONE, 23 décembre 2023, ST ORENS DE GAMEVILLE.

La Dompteuse de Bulles ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 18:00 (2023-12-23 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 2-L-R-2020-11262 / 3-L-R-2020-11258) Cie L’Envers du Monde présente ce spectacle Une bulle vole… et on espère qu’elle ne retombe jamais. Elle prend vie et ou souhaite qu’elle ne disparaisse pas pour l’admirer, on s’évade avec elle. La Dompteuse de bulles, elle, cherche à maîtriser ces bulles de savon. Est-ce si absurde de vouloir dompter une bulle de savon ? « La Dompteuse de bulles » est un mélange bouillonnant de bulles de savon, de théâtre sans parole, de vidéo et de poésie. Films anciens sur écran rond, tempête de bulles géantes, marionnette de bulles… autant de notes burlesques qui, pour un instant suspendu, évoluent avec légèreté. « Un spectacle qui a le potentiel de plaire aux petits comme aux grands. » Ouest-France Avec : Laeticia Sioen & Elie Lorier Laeticia Sioen, création Elie Lorier, technique Marc Démereau, musique originale Igor Vermeil, création lumière & vidéo Lilizan, costumes Durée : 50mnTarif Réduit : enfant de moins de 12 ans, étudiant, adhérent, demandeur d’emploi La Dompteuse de Bulles

Votre billet est ici

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

13.0

EUR13.0.

